تييم يدفع ضريبة «الماراثون» في «أستراليا المفتوحة»!

ملبورن (أ ف ب)

خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثاً عالمياً من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، ضمن «الجراند سلام»، بخسارة قاسية بثلاث مجموعات أمام البلغاري جريجور ديميتروف 4-6 و4-6 وصفر-6، في الدور الرابع في ملبورن.

واحتاج البلغاري المصنف 18 عالمياً إلى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينج ميدوز الأميركية ووصيف بطولة أستراليا العام الماضي، الذي بدا متعباً جراء خوضه مباراة ماراثونية في الدور السابق لتخطي عقبة الأسترالي نيك كيريوس، في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين، قبل أن يفوز بثلاث توالياً، ويحسم النتيجة في مصلحته.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي، علماً أن أفضل نتيجة له، كانت بلوغ نصف النهائي عام 2017، عندما خسر مباراة مشهودة أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف: «شعوري رائع، في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها، بأن جميع الأمور تسير في مصلحتك وهذا ما حدث».

وأضاف: «قمت بما يتعين علي القيام به أمام منافسي، لا سيما من ناحية التركيز العالي، دومينيك لاعب استثنائي».

أما تييم، فقال: «أنا لست آلة، كل ما في الأمر بأنني عشت يوماً سيئاً. ولدي بعض المشاكل البدنية جراء المباراة الأخيرة، لكنني لا أريد إيجاد الإعذار، وعندما لا تكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة على هذا المستوى، فنتيجة مثل الحالية قد تحدث».

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع الروسي أصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات، والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و6-3 و6-4 في باكورة مشاركاته في بطولة أستراليا، وبات كاراتسيف أول لاعب منذ 25 عاماً يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في البطولة الأسترالية.



