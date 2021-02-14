إسبطلات دباوي تحلق بلقب الفرق في كأس رئيس الدولة للقدرة





محمد حسن (أبوظبي)

حصدت إسطبلات دباوي لقب بطولة الفرق ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم الذي اختتم أمس الأول بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بعد تنافس مثير بين الإسطبلات على هذا للقب الغالي.

وشارك في المنافسة على لقب بطولة الفرق «15» فريقاً من الفرسان والفارسات خلال السباق الذي يعتبر الفعالية الوحيدة التي تقام فيها هذه المنافسة، وتم رصد الأبطال في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وجاء فوز إسطبلات دباوي بلقب الفرق والميدالية الذهبية، بقيادة المدرب المخضرم علي المهيري على صهوة «بارق»، بعد ان سجلوا زمناً إجمالياً بلغ 21:36:24 ساعة وهو الأقل مما منح الفريق اللقب، وتكون الفريق من راشد علي المهيري على صهوة «اتيبكو دي سومانت»، الذي كان ترتيبه في المركز «18»، والفارس محمد جمعة المهيري على صهوة «دايبريك عزام» الذي كان ترتيبه في المركز «19»، والفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة «شاكر» التي كان ترتيبها في المركز «20»، اما القائد علي المهيري فقد كان ترتيبه في المركز «39».

وحل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فريق إسطبلات الإمارات المكون من دليرنكشان على صهوة «اس بي سيت» وطيب علي خان على صهوة إي آر ماجبير«، و حمدان البلوشي على صهوة»زابيا«، وفرنوش حياتي على صهوة»جلندار كريستال«، وسجل هذا الفريق ثاني أقل زمن بلغ 23:09:45 ساعة.

واحتل فريق الأجيال المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية، بزمن بلغ 24:50:05 ساعة، وتكون الفريق من هاري سينج على صهوة»لانجراد«و ماهندرا سينج، على صهوة»آب اف او فاسيني«، ومنصور البلوشي على صهوة»اريا بلو«وشاهد نديم على صهوة»اف ايه ناردي راميك«.

الجدير بالذكر ان الفارس عبد الله العامري كان قد حسم لقب الفردي على صهوة الجواد»فاجابون دو بولسكي" مهديا إسطبلات F3 لقب السباق الغالي بنسخته ال22، بعد أن قطع المسافة الإجمالية للسباق في6:11:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.87 كلم في الساعة.



