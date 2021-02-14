13 ميدالية.. حصاد الإمارات في دولية «مسبار الأمل»



دبي (الاتحاد)

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة «مسبار الأمل» لـ «قوى أصحاب الهمم»- الجائزة الكبرى دبي 2021 الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على متابعة سموه لأصحاب الهمم وسلامتهم وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لنجاح أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة كورونا لتغادر الوفود التي شاركت في نسخة «أم الألعاب» الدولة بصحة وسلامة.

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن كلمات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاقة الحدث بأسبوع منحت الجميع الإرادة والهمة العالية للوصول بالحدث إلى آفاق النجاح الذي ينشده كل من شارك في البطولة كما عودتنا دبي، والتي باتت رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم».

أضاف: الإشادة الدولية بتنظيم دبي لهذا الحدث الاستثنائي هو ثمرة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين من «أصحاب الهمم» وثقتها بإمكانات هذه الفئة الفعالة في المجتمع من أجل خدمة الوطن والذي يبث في أعماق وجدانهم الهمة والطموح بطاقاتهم الإيجابية المحرك الأساسي للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز وبالتالي متى وجدت الطاقة الإيجابية فهي قادرة على قهر الصعاب من أجل تحقيق الطموحات ليحصدوا النجاح تلو الآخر مما كان له المرود الإيجابي على تميز أولى بطولات فزاع لعام 2021 والتي حقق من خلالها الأبطال في دولة اللامستحيل التي تعشق التحدي طموحاتهم بحجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

وكان أبطالنا قد حققوا ميداليتين فضية وبرونزية في اليوم الأخير الذي كانت الإثارة عنوانه البارز حينما حصل عباد علي عباد على المركز الثاني في رمي القرص أف 37 فيما فازت إنصاف النعيمي ببرونزية دفع الجلة أف 34 لترفع الإمارات غلتها من الميداليات إلى 13 بواقع 6 فضيات و7 برونزيات.

وفي ختام البطولة سجلت المغربية هند فريوا رقماً عالمياً جديداً في مسابقة الصولجان أف 31، بينما تحطمت 3 أرقام أفريقية عن طريق المغربية سعيدة عمودي في مسابقة دفع الجلة أف 34 والجزائري سيدالي في مسابقة 400 متر تي 36 والمغربي أيوب سادني في مسابقة 400 متر ت 47.

وعلى صعيد الأرقام الآسيوية فقد حقق الهندي كومار رقماً قارياً جديداً في القفز العالي أف 47 وسار الأوزبكي خاكوموفا على الدرب نفسه في مسابقة دفع الجلة أف 41.