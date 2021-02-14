«ايسترن ورلد» يهيمن على الشوط الرئيس في ميدان

دبي (الاتحاد)

هيمن الجواد «ايسترن ورلد» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي وقيادة رويستون فرنش، على جائزة الشوط الرئيسي في سباق مجموعة لونجين لمسافة 1800 متر «عشبي» الذي أقيم «السبت» بمضمار ميدان، في الظهور الأول لابن «دباوي» الذي ضاعف حصيلته من الانتصارات في مشاركته السابعة، وهو أخ غير شقيق من الفرس «ايسترن جوي» والدة «ثندر سنو» الفائز مرتين بسباق كأس دبي العالمي بإشراف سعيد بن سرور.

اللافت أن الفوز الذي حققه «ايسترن ورلد» البالغ من العمر 4 سنوات، جاء بفارق 3,5 طول عن غريمه القوي «جبر»، مسجلاً زمناً وقدره 1:47:80 دقيقة.

وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، ثنائية مستحقة، جاءت أبرزها عبر الجواد «بنادول» الذي سبب صداع رأس لمنافسيه بقيادة مايكل بارزلونا في الشوط الأول، واثبت الجواد البالغ من العمر 3 سنوات، والمنحدر من نسل «فلاتر»، بأنه جيد جداً، حيث جاء فوزه بسهولة وبفارق بلغ 7,75 طول، مسجلاً زمناً وقدره 1:37:16 دقيقة في مسافة 1600 متر «رملي».

وتم شراؤه حين كان ناشئاً في يونيو الماضي في مزاد أوكالا مقابل 180 ألف دولار فقط، ويمكن أن يكون لديه مستقبل عريض لأن الوصيف «اندفاع» البالغ تصنيفه 92 رطلاً، أظهر بالفعل وعدًا واضحًا في كلتا بدايته السابقة.

وبعد 70 دقيقة من فوز «بنادول»، احتفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وسالم بن غدير ومايكل بارزلونا بالثنائية بعد النجاح السلس الذي حققه «مونوسكي» في كأس مجموعة لونجين لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:36:98 دقيقة.

وتألق «طنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين اونيل، بصورة لافتة بعد أن سبب إزعاجاً لمنافسيه في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:09:65 دقيقة.

وسجل المدرب البحريني فوزي ناس ثنائية، حين أسرج «مايهاب» لحسن مفرح العجمي وفوزي ناس، بقيادة ادري دو فريز في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «عشبي»، مسجلاً زمناً وقدره 1:24:27 دقيقة، وجاء الفوز الثاني عبر «مدخل» الذي يملكه أيضاً المدرب فوزي ناس، في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «رملي» وسجل البطل 1:10:92 دقيقة.