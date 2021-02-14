كاريللوا يحلق بالنزال الرئيسي لـ «مواي تاي نايت»



دبي (الاتحاد)



نجح البطل نيكولاس كاريللوا في الفوز على محمدي جاخونجر في النزال الرئيسي الذي كان مسكاً لختام بطولة مواي تاي نايت للمحترفين، التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مدشناً بها موسمه الجديد، في صالة فيستيفال ارينا بدبي الجمعة بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، خاضوا 15 مباراة شهدت إثارة وقوة في المنافسة.

وشهدت البطولة التحكيم بالتقنية الرقمية حيث تعتبر الإمارات رائدة عربياً في هذا المجال باعتمادها في أكثر من بطولة سابقة، لتكون الانطلاقة الحقيقية لإدخال الحاسوب في تحكيم بطولات المواي تاي في المنطقة من الدولة.

وفي النزالات الرئيسية الأخرى تمكنت اللاعبة جوسفين تان تشيو من التغلب على برسندا بيمنتيل، وفاز أليس باربوزا على إسماعيل الكادي، وشوكريور جوريف على أميلي لوجو، وساجيندكوف كيزبيك على سبيرو بيسيري.

وفي بقية مواجهات البطولة حقق لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال فوزاً مستحقا على أوسبان يركانات، وتفوق محمد بن جنة على محمد إسماعيل، ومحمد منعم على بهرات أزهاكث، وتسببت الإصابة في عدم إكمال الصاعد إبراهيم الحمادي مواجهته مع مدحت شهاب الذي اعتبر فائزاً.

وفاز عبد الغفور نعيم على حيان الجمية، ومروان السواعي على محمد ادريسي، وأبروبيك ماديمنبكوف على محمد عادل، وجاشميد تايجيف على ياماد يوسف، ونورتزا جوماخاندوف على لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي، وفاز سارسيمبكوف ألماز على جوشوى ريدجويل.

ونجح طاقم التحكيم الإماراتي في إدارة منافسات الليلة بكفاءة احترافية كانت مكان إشادة من الجميع، التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بخصوص تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا.

وفي ختام البطولة قام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة وفهد العبدولي مدير الأنشطة بالاتحاد وموسى جبر نائب رئيس الاتحاد الأردني للمواي تاي بتتويج الفائزين وكما تم تبادل الدروع التذكارية.

وهنأ طارق المهيري الفائزين في البطولة، ونقل لهم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وأشاد بالمستويات المتقدمة التي قدمها اللاعبون، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي للبطولة.



