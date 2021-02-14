المحمود: طواف الإمارات سيرسم لوحة زاهية لمعالم الوطن





أبوظبي (الاتحاد)

دخلت تحضيرات طواف الإمارات 2021، الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مراحلها النهائية لانطلاق الحدث الذي يقام في الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، ويقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ونجح طواف الإمارات في استقطاب أقوى الفرق العالمية، وتتميز مسارات النسخة الثالثة بالتنوع، خصوصاً وأن الطواف يقام على 7 مراحل تظهر أبرز معالم الدولة التاريخية.

وتحط الفرق المشاركة رحالها في العاصمة أبوظبي الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تدخل الفرق في «فقاعة صحية» ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها اللجنة المنظمة في ظل تحديات المرحلة الراهنة، والمتمثلة باتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كوفيد- 19.

وتضم قائمة المشاركين في الطواف نخبة من الدراجين العالميين أمثال السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، المتوج بلقب طواف فرنسا الدولي العام الماضي، البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينوس جرانديريس، البريطاني كريس فروم دراج فريق ستارت آب نيشن، الإيطالي فيليبو جانا دراج فريق اينوس جرانديريس، الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال، سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب، وماتيو فان دي بول من فريق البسين فينيكس.

وتجري الفرق المشاركة تدريباتها الجمعة المقل اعتباراً من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً في مضمار الوثبة للدراجات، على أن يقام في الخامسة مساء اليوم التالي المؤتمر الصحفي لنخبة الدراجين المشاركين في الطواف.

وكانت اللجنة المنظمة قد كشفت عن إصدار مميز لقمصان طواف الإمارات في نسخته الجديدة تزامناً مع الإنجاز التاريخي بوصول مسبار الأمل للمريخ، بهوية وشعار المسبار وبألوان علم الدولة، فيما خصص القميص الأحمر برعاية أدنوك لمتصدر الترتيب العام للطواف، والقميص الأخضر برعاية اتصالات لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، والقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي لمتصدر المراحل المتوسطة السريعة.

وأكد محمد إبراهيم المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم النسخة الثالثة، يعكس الحرص الكبير للإمارات على استمرار الفعاليات وعدم توقف عجلة الحياة الرياضية واستضافة الفعاليات الدولية، خاصة أن الدولة تحتل الريادة في العالم من حيث التعامل مع جائحة فيروس كوفيد- 19، وأصبحت تمتلك خبرات عالية في كيفية التعامل معها، فضلاً عن الشوط الكبير الذي قطعته في منح اللقاحات للسكان من مواطنين ومقيمين.

وقال المحمود: «الحدث هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، لكن أيضاً العالم أجمع بات يدرك أن الإمارات بلداً استثنائياً في التعامل مع الأزمات باحترافية ووفقاً لبروتوكول صحي أثبت فعاليته الكبيرة في الفترة الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى أن تكون النسخة الثالثة الأكثر نجاحاً رغم التحديات فالخبرات التنظيمية العالية وتوفر جميع معايير النجاح للحدث للعالمي متوفرة، وجميع الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية والصحية مكتملة تماماً حتى يعانق هذا الحدث العالم في أبهى صورة، ويواصل تعريف العالم بجميع مناطق الدولة الحضارية والتراثية والطبيعية من خلال مراحل الطواف السبع.»

وأكد المحمود على أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات جعل الدولة قبلة لكل الرياضات، لأن الإمارات والنجاح هما صنوان مرتبطان في كل حدث عالم يقام على أرضنا، ونحن فخورون بقيادتنا وبدولتنا التي لم تكتف بالتميز على الأرض، بل توجهت للفضاء عبر مسبار الأمل إلى المريخ من أجل خير البشرية جمعاء.

وتابع: «الثقة كبيرة في أن الطواف سيكون حديث العالم من قبل انطلاقته وحتى تتويج البطل، وسيرسم لوحة زاهية متفردة، يستمتع بها كل العالم الموعود، ليس بمشاهدة الدراجين وهم يتنافسون في المسارات السريعة والرملية والجبلية فقط، بل أيضاً بمشاهد تعكس جمال وروعة وطننا الحبيب.



