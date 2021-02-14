عبدالله حميد يتوج بكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

توج الفارس عبد الله حميد المهيري والفرس «شا شا شا 7» بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمشاركة 180 فارساً وفارسة من 18 دولة عربية وأجنبية بصحبتهم 250 خيلاً.

وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس على لقبها 35 فارساً وفارسة، ونجح الفارس عبدالله حميد في إكمال جولة التمايز مع الفرس «شا شا شا» في زمن سريع بلغ 34.55 ثانية، وتوّج بكأس البطولة التي يحتفظ بلقبها من فئة الخمس نجوم على ميدان الصالة المغطاة عام 2019.

ونال المركز الثاني الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات مع جواده «بلوشينج»، وأحرز المركز الثالث الفارس الأردني أحمد نزار منصور مع الجواد «إستوريل دو فارداج» في زمن بلغ 37.73 ثانية.

وفاز الفارس الأردني حمزة محمود الكسواني بالجواد «هابينس» بصدارة الجائزة الكبرى المصغّرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وحل في المركز الثاني الأيرلندي تريفور برين والجواد «هارفي» وذهب المركز الثالث إلى الفارس السوري عمرو حمشو بالجواد «شامبيون 126».

وحقق الفارس الشيخ علي جمال النعيمي لقب البطولة الدولية فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، بالجواد «بريللي سي»، ونال المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر».

وأكملت الفارسة تينا لوند ثنائية بعد فوزها بصدارة الشوط المفتوح الثاني في ثاني أيام البطولة، وحققت فوزها الثاني بالجواد «بايس هوتيير» في شوط من مرحلتين أنهت مرحلته الثانية في زمن بلغ 27.38 ثانية.



