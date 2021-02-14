الشارقة بطل الشتاء في دوري اليد

رضا سليم (دبي)



حسم فريق الشارقة لقب بطل الشتاء في دوري أقوياء اليد قبل نهاية الدور الأول بجولة بعدما نجح في الفوز على فريق مليحة بنتيجة 22-19 في صالة مليحة، انتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 12-10، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة قبل أن يواجه الظفرة في الجولة الحادية عشرة وبات الفارق بينه وشباب الأهلي الوصيف 3 نقاط بعدما فاز الفرسان على الظفرة بنتيجة 37-29، انتهى الشوط الأول 18-10، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 24 نقطة فيما فاز فريق الوصل على بني ياس 32-21 وانتهى الشوط الأول بتقدم الوصل 19-12.

ويأتي ترتيب الفرق بعد الجولة العاشرة بصدارة الشارقة برصيد 27 نقطة وشباب الأهلي الثاني 24 نقطة والعين الثالث برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة ومليحة الرابع بنفس الرصيد والوصل الخامس برصيد 19 نقطة والنصر السادس برصيد 18 نقطة والجزيرة السابع برصيد 12 نقطة وبني ياس الثامن برصيد 12 نقطة ثم الوحدة التاسع برصيد 12 نقطة والظفرة العاشر برصيد 11 نقطة ودبا الحصن الأخير برصيد 11 نقطة.

ويشهد دوري اليد تأجيل عدد من المباريات باتفاق الناديين على أن تقوم لجنة المسابقات بتحديد مواعيد هذه المباريات خلال منتصف الأسبوع بالشكل الذي لا يؤثر على سير الجولات ويتصدر الجزيرة المشهد بتأجيل 3 مباريات له حتى الآن أخرها أمام الوحدة في الجولة العاشرة.



