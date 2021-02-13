بيدرو: العين أظهر شخصيته وشجاعته

علي معالي (الشارقة)

أبدى البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، سعادته بالفوز الذي حققه «الزعيم» على الشارقة 2 - 1، في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: مباراة الشارقة كانت مهمة جداً، والجميع يتحدث عن العين وترتيبه في الدوري، وجئنا بخطة واضحة، وأعرف طريقة لعب الشارقة، وعندما تتلقى هدفاً مبكراً تكون الأمور صعبة مثلما حدث، ولكن فريقي تحلى بالشجاعة على مدار الشوطين.

وأضاف: التزم اللاعبون بالخطة تماماً، وكانت لدينا شجاعة قوية في الملعب، وظهرت شخصية «الزعيم» خلال الشوطين، وأُتيحت لنا فرص متنوعة للفوز في الشوط الأول.

وقال: في الشوط الثاني، شجعت اللاعبين على تحقيق الفوز، والتزموا بذلك العمل الجيد، وليس لدي أي شك في أن الحظ ووجود الحارس خالد عيسى ساهما كثيراً في أن تخرج المباراة بهذه النتيجة الجيدة بالنسبة لنا.

وأضاف: نقاتل لأن نكون من بين الثلاثة الكبار، وتحسين موقعنا في ترتيب الدوري، وأشكر ناكاجيما على ما قدمه، حيث قام بتحسين مستوى الفريق، رغم أنه لم يتدرب معاً كثيراً، ولكنه كان سبباً في الفوز وأهنئه على ما قدمه في المباراة.