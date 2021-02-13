الإمارات ترفع الرصيد إلى 11 ميدالية

دبي (الاتحاد)

رفعت الإمارات غلتها إلى 11 ميدالية، «5 فضيات» و«6 برونزيات» في بطولة «مسبار الأمل» لقوى أصحاب الهمم_الجائزة الكبرى «دبي 2021»، بعد أن أضاف بطلنا البارالمبي محمد القايد مساء أمس الأول الفضية الثانية له في البطولة، بحصوله على المركز الثاني في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة 34، فيما حصل أحمد نواد في المسابقة نفسها على الميدالية البرونزية، بينما حصلت عائشة الخالدي على المركز الثالث وبرونزية رمى الرمح أف 33.

جدير بالذكر أن أبطالنا كانوا قد دشنوا هذا الحدث العالمي بـ6 ميداليات، 3 فضيات ومثلها برونزيات عن طريق البارالمبي محمد القايد، الذي فاز بالمركز الثاني في سباق 100 متر خلف البارالمبي التونسي وليد كتيلة صاحب المركز الأول، وسارت البارالمبية نورة الكتبي على الطريق نفسه محققة المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة أف 32، فيما حصل يحى البلوشي على المركز الثاني أيضاً في مسابقة 100 متر «تي 46»، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب ذكرى الكعبي الذي حققت المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة «أف 32»، وجمعة سعيد الطنيجي في مسابقة رمى القرص «أف 56»، ومحمد يوسف في 100 متر «تي 43»، بينما كان رصيدهم فضية وبرونزية في اليوم الثاني، حينما حصلت ثريا الزعابي على المركز الثاني في مسابقة رمى الرمح فتيات «أف 34»، بينما جاءت سارة السناني في المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة «أف 33».

وشهد اليوم الثالث تسجيل رقم عالمي جديد بـ«بصمة إيطالية»، بعد أن حلقت أمبره سباتيني بذهبية 100 متر تي 63 «بتر» إضافة إلى تحطيم رقمين آخرين من «أميركا اللاتينية» و«أفريقيا» عن طريق الكولومبي لويس الحائز على ذهبية رمى الرمح أف 38 والمغربية فوزية القصيوي في مسبقة رمى الرمح أف 33 التي كررت مشهد تألقها، والتي كانت قد حلقت برقم أفريقي جديد في اليوم الأول بحصولها على المركز الأول في مسابقة دفع الجلة أف 33«فتيات»

وفاز الكويتي فيصل سرور بذهبية دفع الجلة أف 42، بينما حصل مواطنه بطي الظاهري على المركز الثاني وفضية دفع الجلة أف 37، فيما حلقت البحرينية أمل علي بفضية مسابقة القرص أف 54 لتكرر مواطنتها ربا العمري «السيناريو» نفسه بحصولها على المركز الثاني في مسابقة الرمح أف 55، وسارت زميلتيهما فاطمة نظام على درب الوصول إلى منصات التتويج بحصولها على المركز الثالث والبرونزية في المسابقة نفسها.

من ناحية أخرى، استقبل ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، مساء أمس الأول، معالي أحمد مهالوف وزير الرياضة المالديفي، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، حيث وجه الوزير الشكر إلى الإمارات ودبي واللجنة المنظمة على استضافة أول بطولة عالمية لأصحاب الهمم بعد جائحة كورونا.