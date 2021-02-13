«قاسم» بطل «عود التوبة» في منافسات «العين»

العين (الاتحاد)

توج المهر «قاسم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، بطلاً لسباق عود التوبة الذي أقيم يوم أمس الأول «الجمعة» ضمن فعاليات السباق الثامن لمضمار العين.

وأثبت المهر البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «البحر» جدارته، حيث جاء تفوق بفارق 2.25 طول، مسجلاً زمناً وقدره 2:05:26 دقيقة.

ووصلت خيول إسطبلات العجبان عروضها الجيدة بتحقيق الفوز السادس في بطولة الملاك بمضمار العين، حين فاز«كسرى»، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة أشتيبان مازور، بلقب جبل حفيت، وسجل البطل 2:20:77 دقيقة.

وخطف «منفرد» للرحماني للسباقات بإشراف المدرب المتألق أحمد المحيربي، وقيادة انطونيو فريزو، فوزاً مثيراً في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب فلج هزاع، ومسجلاً 2:19:04 دقيقة.

وقدم «معنق العودة» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف محمد سعيد الشامسي، وقيادة اليون هنريك شافيز، أداء مثيراً ليخطف جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سيح عمار، ومسجلاً 1:51:75 دقيقة. وتفوقت المهرة «هورجانزا» لزيادي كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة سام هتشكوت، على الذكور في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب البصرة، وسجلت البطلة 1:38:07 دقيقة.

وانتزع «أريبيان موون» لفهد محمد العريني، بإشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، فوزاً لافتاً في الشوط السابع لمسافة 2600 متر على لقب شعبية الروضة ومسجلاً 2:50:27 دقيقة. وأسفرت بقية النتائج عن فوز «عاصف» لمحمد راشد السعدي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة فابريس فيرون، بالشوط الأول لمسافة 1800 متر على كأس الوثبة ستاليونز، ومسجلاً 2:03:02 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والجولف والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.