6 أشواط في «الحفل العاشر» على مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه العاشر لهذا الموسم في الخامسة من مساء اليوم على مضماره العشبي، ويتألف الحفل من 6 أشواط خصصت كالعادة للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الختامي الذي تتنافس فيه الخيول المهجنة الأصيلة.

ويسعى «أسياد» للعودة للانتصارات في الشوط الخامس على لقب سباق مدينة زايد المخصص للخيول عمر 4 سنوات لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، ولكنه يواجه منافسين أقوياء في هذا السباق مثل «سيد» الذي يتطلع أيضاً للعودة لمنصة التتويج.

وينافس على اللقب «داحس داعربي»، ورفيقته «آر بي ديكسي أونور» التي سيقودها فارس الإسطبل الأول باتريك كوسغريف، وهناك المنتشي «هزيم الرعد» الذي حقق انتصارين متتاليين بمضمار العين، لكن يواجه هنا تحدي المسافة والأرضية.

ويتوقع أن يقود التنافس الجواد غير المهزوم في آخر 3 مشاركات «أيه أف مجالس»، في الشوط الثاني على لقب سباق مدينة شخبوط لمسافة 1200 متر (تكافؤ)، لكنه يصطدم بغريمه «جنجال» الذي خسر أمامه بفارق ضئيل بذات المسافة والمضمار.

ومن المنافسين بقوة «المبهر» صاحب المركز الثالث في آخر مشاركة، لكن مكمن الخطورة ربما تكون المهرة «المحروسة» والتي تعود في هذا السباق لمسافتها المفضلة والمضمار العشبي.

ويسعى «جوال الريف» لمواصلة التألق وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الشوط الثالث على لقب سباق الشامخة لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، لكنه يواجه تحدياً كبيراً في ظل وجود «زلمان»، و«نو ريسجو الموري»، و«جبلاني».

ويدفع المدرب الفرنسي جان دي روال أيضاً بثنائي قوي هما «مشير الوثبة» و«وعد»، ولا يمكن تجاهل «شارخ» الفائز هنا بذات المسافة، والذي يملك أفضلية عامل الوزن.

ويبرز «أيه أف أباهي»، في الشوط الرابع على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، حيث يواجه 12 خيلاً تتنافس لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، وهناك «شفاف» صاحب التصنيف الأعلى، بجانب «ذو البصيرة الجاسرة».

ويبرز «إي اس ربان» الوصيف في أول مشاركة له بمضمار الشارقة، بجانب «الفاتح»، وهناك «ايه اف انسيتو» في الشوط الافتتاحي للحفل بسباق مدينة خليفة للمبتدئة لمسافة 1200 متر. ويتأهب «ويلكوم سيربرايز» لتحقيق فوزه الأول، حين يخوض تحدي الشوط السادس في ختام الحفل بسباق سويحان، وهو الشوط الوحيد المخصص للمهجنة ويضم 14 خيلاً، تتنافس على مسافة 1600 متر، وينافسه «تولماونت»، و«لو أوف بيس».