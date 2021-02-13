ناصر اليماحي: جوران «فرصة أخيرة»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

شدد ناصر محمد اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، على أن ناديه يفكر جدياً في التغيير الفني للفريق الأول، مؤكداً أن كافة الاحتمالات واردة بالنسبة للجهاز الحالي الذي يقوده الصربي جوران، بناء على النتائج السلبية التي يعاني منها «الذئاب» في دوري الخليج العربي، واحتلاله «المركز 13».

وقال: الإدارة لديها رؤية عن واقع الفريق، وقدمت وفق الميزانية المتاحة، بعض الحلول لتدعيم الصفوف، ومنها التعاقد مع أجانب جدد، ويحتاجون إلى الوقت للتأقلم، كما أن المجلس في حالة انعقاد مستمر للتباحث في أمر الفريق، ووضع الخطط الكفيلة بانتشاله من أزمة النتائج الحالية، بما فيها التغيير الفني، وهو الحل الأخير.

وأضاف: نتعامل في ظل صعوبة الموقف، خاصة مع المنافسة الصعبة على الهروب من القاع، بالنسبة لعدد من الفرق المنافسة والقريبة لنا، ومباراتنا أمام الظفرة «مصيرية»، وربما يكون قرار تغيير المدرب، من ضمن الحلول الأخيرة التي نقررها بهذا الشأن، ومنحنا الفرصة كاملة للمدرب، ووفرنا له كل المتطلبات، ويهمنا أن يكون قادراً على قيادة الفريق إلى بر الأمان، وننظر في القريب العاجل في كل الخيارات الفنية وغيرها.

وانتقد اليماحي أداء بعض الأجانب السابقين في الفريق، خاصة أن الآمال كانت كبيرة عليهم لمساعدة «الذئاب»، وتقديم أفضل المستويات، لافتاً إلى أن التغيير في الأجانب، كان حتمياً لمنح الفريق فرصة للظهور بمستوى جيد في المباريات، وقيادة اللاعبين بخبراتهم الجيدة، لأننا فوجئنا بقلة خبرة بعض الأجانب، في الانتقالات الصيفية، ولدينا فريق شاب بمعدلات أعمار صغيرة، وقرار الاعتماد على الشباب «صائب»، ونحن نلعب مباريات جيدة، ونتقدم في معظمها، ولكن لا نحافظ على الفوز، ونحتاج إلى «قيادة» في الملعب، خاصة من لاعبي الخبرة.

واعترف اليماحي بوجود مشكلة فنية، وقال: الجهود كلها تنصب حالياً لمعالجة الخلل في «الذئاب»، ولدينا مشكلة كبيرة في الأخطاء بعد التقدم في النتيجة، وعلينا أن نجد الحل لمنع تسرب المزيد من النقاط في الجولات المقبلة للدوري، والمدرب يدرك الأخطاء، وقادر على علاجها لأنها أضاعت علينا العديد من النقاط

وعن مدى قدرة الإدارة على إبقاء الفجيرة بـ «المحترفين»، أكد اليماحي أن الجميع في النادي يسعى لذلك بكل قوة، وما زالت هناك فرصة جيدة، ونعاني من مشكلة ارتفاع المستوى الفني لفرق الدوري، وبني ياس واتحاد كلباء على سبيل المثال، يقدمان مستويات جيدة، بالإضافة إلى تدعيم الفرق المنافسة على الهروب من القاع لصفوفها، بعدد من اللاعبين الجيدين، مبيناً أن الفجيرة لن يهبط إلى دوري الأولى، ويقاتل من أجل البقاء.

وحول عدم قدرتهم على اختيار عناصر جيدة، في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل الميزانية المحدودة، قال إن اللاعبين الذين نبحث عنهم بمستويات عالية أسعارهم عالية، وفقاً للميزانية المحدودة لدينا، ومن الصعوبة أن نستقطب لاعباً احتياطياً بناديه يبلغ راتبه الشهري 250 ألف درهم على سبيل المثال، وهذا خارج عن إرادتنا رغم حاجتنا الماسة إلى بعض اللاعبين.