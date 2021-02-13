كريسبو مدرباًً لساو باولو

ساو باولو (أ ف ب)

أصبح الهداف الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو مدرباً لساو باولو البرازيلي، بحسب ما أعلن الأخير في بيان، أمس، ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاماً بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقاً بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع الإنتر عقداً لسنتين مع ساو باولو.

وقال رئيس النادي جوليو كاساريس «لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضياً رائعاً وهو مدرب واعد، ولدينا قائد بعقلية الفائز».

ويحل كريسبو بدلاً من فرناندو دينيز «المقال» بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

وتسلم كريسبو «35 هدفاً في 64 مباراة دولية» تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في يناير 2020، ليكون التجربة التدريبية الرابعة له، بعد فريق شباب بارما الإيطالي «2014 - 2015»، ومودينا الإيطالي «2015 - 2016» وبانفيلد الأرجنتيني «2018 - 2019».

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي، حيث تنقل بين بارما «1996 - 2000 و2010 - 2012»، ولاتسيو «2000 - 2002»، والإنتر «2002 - 2003 و2006 - 2009»، وميلان «2004 - 2005»، وجنوى «2009 - 2010» تخللها مروره بتشيلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية يناير إلى الإنجاز التاريخي، بالفوز في نهائي المسابقة الثانية، من حيث الأهمية في القارة، من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3 - صفر.