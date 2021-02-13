العين يعرقل الشارقة بهدفين في «الخليج العربي»

علي معالي (الشارقة)

أربك العين حسابات الشارقة، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما تغلب عليه بملعبه 2-1، مساء اليوم «السبت»، ضمن «الجولة 16»، ليلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم، ويتجمد رصيد «الملك» عند «النقطة 36» في المركز الأول، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 27 نقطة قفز بها إلى المركز الرابع، وتصبح القمة مهتزة للغاية تحت أقدام الشارقة.

سيطر «البنفسج» على معظم مجريات الشوط الأول، وتحدثت الأرقام الخاصة عن ذلك، بواقع 61.9% مقابل 39.1% لمنافسه، وكذلك سدد «الزعيم» 12 مرة مقابل 4 لـ «الملك»، وأيضاً 286 تمريرة مقابل 184، وتقدم الشارقة بهدف كايو لوكاس في الدقيقة العاشرة، وتعادل العين بهدف صاروخي ليحيى نادر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وبلغت المتعة والإثارة قمتها في الشوط الثاني، حيث سجل لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 72، وبهذه النتيجة اشتعل صراع المقدمة.

وحقق بني ياس فوزه العاشر في المسابقة، عندما تفوق 2-1 على خورفكان، ويقفز «السماوي» إلى «النقطة 32» في المركز الثالث، معلناً عن طموحاته الكبيرة في سباق «الدرع» رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها في اللقاء، لطرد مدافعه خالد الهاشمي في الشوط الثاني،

وفي المقابل، تلقى «النسور» خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، سجل سلطان الشامسي وبيدرو هدفي بني ياس في الدقيقتين 6 و23، ودودو هدف خورفكان في الدقيقة 57.

وأوقف الوحدة سلسلة انتصارات شباب الأهلي التي استمرت لسبع مباريات في جميع المسابقات، وذلك بعد التعادل 2-2، وسجل «الفرسان» هدفيه عن طريق محمد جمعة «بيليه» وإدواردو في الدقيقتين 34 و59، بينما أحرز هدفي «العنابي» كل من جيانلوكا منيز وخميس إسماعيل في الدقيقتين 26 و61 ليحصل كل فريق على نقطة، رفعت رصيد شباب الأهلي إلى 26 نقطة، والوحدة إلى 24 نقطة.

وفي مباراة رابعة، حقق حتا فوزه الأول هذا الموسم، بعد تغلبه على عجمان 3- صفر، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الأخير، وتوقف رصيد «البرتقالي» عند 9 نقاط، في المركز الثاني عشر،

وسجل الوافد الجديد البرازيلي جوناثاس هدفين لحتا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 53 و82، وأضاف أحمد مال الله الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.