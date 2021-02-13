التعادل يحسم «ديربي» البطائح والحمرية

فيصل النقبي (الفجيرة)

حسم التعادل 2-2 قمة الحمرية والبطائح، مساء اليوم «السبت»، في «ديربي الإمارة الباسمة»، بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تقدم البطائح بهدف سجله وليام أوسو، في الدقيقة 13، قبل أن يرد الحمرية بهدفي داهليو وفايفا ليما في الدقيقين 73 و87، وأدرك البطائح التعادل بهدف البرازيلي ويندرسون في الدقيقة 94، ليرفع رصيده إلى «النقطة 20» في المركز الثالث، فيما وصل الحمرية إلى «17 نقطة».

ونجح دبا الحصن في الفوز على مصفوت بهدف سجله ماركوس سوزا في الدقيقة 88، ليرفع الحصن رصيده إلى «النقطة 18»، مقترباً من مربع الصدارة، وتجمد مصفوت عند 9 نقاط.