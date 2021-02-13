بني ياس.. «النقطة 32» بـ «الفوز العاشر»

فيصل النقبي (خورفكان)

نجح بني ياس في العودة بعدد من المكاسب من مواجهة خورفكان الصعبة التي أنهاها لمصلحته 2-1، اليوم «السبت» على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تقدم «السماوي» بهدفين، أحرزهما سلطان السويدي في الدقيقة 6، والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 23، فيما سجل البرازيلي دودو هدف خورفكان في الدقيقة 57، ويُعد فوز «السماوي» هو العاشر له في المسابقة، والثاني على التوالي، ووصل الفريق إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد «النسور عند «النقطة 15».

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن فريقه لم يستحق الخسارة رغم قوة المنافس، حيث تلقى الفريق هدفين في الدقائق الأولى، وكان من الصعب أن نعود للنتيجة أمام فريق يلعب بشكل جيد وينافس في الصدارة.

وأضاف: حاولنا تنويع الأداء خلال الشوط الثاني، والوصول إلى مرمى بني ياس، لكن لم ننجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط، والفريق يجب أن يفكر فوراً في المباراة المقبلة، وكيفية تجاوزها، وهي الأهم، ونسيان ما حدث أمام بني ياس؛ لأنه أصبح من الماضي.

وأشار جورجي مساعد الروماني إيسايلا مدرب بني ياس، إلى أن فريقه حقق المهم، بفوزه على خورفكان، في اللقاء الصعب، وأنه سعيد للغاية؛ لأن الفوز جاء في ظل النقص العددي، بعد إكمال المباراة بـ 10 لاعبين، وهي الروح الكبيرة للاعبي بني ياس الذين نجحوا في الدفاع عن مرماهم رغم الظروف الصعبة.