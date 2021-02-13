شباب الأهلي والوحدة يتعادلان في لقاء «الأهداف الجميلة»

منير رحومة (دبي)

أوقف الوحدة سلسلة انتصارات شباب الأهلي التي استمرت لسبع مباريات في جميع المسابقات، وذلك بعد التعادل 2-2 في المواجهة التي أقيمت اليوم «السبت»، باستاد راشد في دبي، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل «الفرسان» هدفيه عن طريق محمد جمعة «بيليه» وإدواردو في الدقيقتين 34 و59، بينما أحرز هدفي «العنابي» جيانلوكا منيز وخميس إسماعيل في الدقيقتين 26 و61، ليحصل كل فريق على «نقطة».

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية، وشهدت أهدافاً جميلة، وتقاسم خلالها الفريقان السيطرة، حيث بادر الضيوف بالضغط وتهديد مرمى «الفرسان»، حتى نجحوا في تسجيل هدف التقدم، من كرة ثابتة، في الدقيقة 26، عن طريق جيانلوكا منيز، قبل أن يعود أصحاب الأرض بقوة، ويدركوا التعادل عن طريق محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 34، ثم يهددوا مرمى الشامسي حارس الوحدة، في العديد من المرات، أخطرها تصدي القائم في مناسبتين، لكرتي عزيز جانييف و«بيليه»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني استمر سباق تسجيل الأهداف، حيث قلب «الفرسان» الطاولة على ضيفه، بتسجيل هدف التقدم عن طريق إدواردو في الدقيقة 59، لكن خميس إسماعيل رد بسرعة بهدف للوحدة بعد دقيقتين، لتتعادل الكفة من جديد، ورغم التغييرات التي قام بها الجهازان الفنيان، إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل.