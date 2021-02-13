العامري يُحلِّق بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس عبدالله علي العامري - على صهوة الجواد «فاجابون دو بولسكي» لإسطبلات F3 بإشراف المدرب علي غانم المري - بكأس رئيس الدولة للقدرة بنسختها الـ22 لمسافة 160 كلم التي أقيمت بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمشاركة قياسية بلغت 340 فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة.

وأقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وحلَّق الفارس عبدالله العامري بالكأس الغالية، بعد أن قطع المسافة الإجمالية للسباق في 6:11:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.87 كلم في الساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة آنا سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «تي بي أو فالس» لإسطبلات فيصل بن زعل الظاهري، قاطعة المسافة في زمن قدره 6:12:53 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.74 كلم/‏‏ ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة ميثا محمد حميد القبيسي - على صهوة «تونكي دو بو باسيل» لإسطبلات «F3» - قاطعة المسافة في زمن قدره 6:13:14 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.72 كلم في الساعة.

وشهد السباق تنافساً قوياً منذ الانطلاقة، حيث وضح حرص الجميع على وضع بصماتهم في هذه المناسبة الغالية، وكانت الصدارة خلال المراحل الخمس الأولى، لفارسي إسطبلات المغاوير أفنان إبراهيم وعلي محمد الحوسني، لكنهما فشلا في المحافظة على تقدمهما في المرحلة الأخيرة التي كانت فيها الغلبة لبطل السباق عبد الله العامري الذي استطاع الانفراد بالصدارة بفارق مريح كفل له الفوز بأهم ألقاب الموسم.

واتبع العامري «تكتيكاً» صارماً، بالسير مع خيول الصدارة والمحافظة على مركزه في جميع المراحل، ليطلق العنان للجواد «فاجبون» الذي كان عند حسن الظن وحقق استجابة فورية في الوقت المناسب.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام القرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية.

وشارك في مراسم التتويج لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي المنصوري من مصنع الوثبة للتمور، ومحمد عبد الله ممثل «المسعود للسيارات».