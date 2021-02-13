رجبي الإمارات يواجه مصر في «العربية»

دبي (الاتحاد)

نجح منتخبنا الوطني للرجبي في تحقيق فوزين متتاليين في البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي المقامة حالياً، بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حيث فاز في المباراة الأولى على فلسطين بنتيجة 26-0، وعلى ليبيا بنتيجة 17-5، في الوقت الذي تعادل منتخبنا للسيدات مع لبنان بنتيجة 5-5 وخسر من منتخب سوريا في الثواني الأخيرة بنتيجة 5-7.

ويلتقي منتخبنا للرجال ثاني المجموعة الثانية مع مصر متصدر المجموعة الأولى، فيما تقام بطولة السيدات بنظام دوري من دور واحد لمجموعة واحدة يتحدد في نهايتها البطل.

وأسفرت بقية مباريات اليوم الأول عن فوز المنتخب المصري للرجال على المنتخب السوداني بنتيجة 48-5 وعلى العراق بنتيجة 43-0 وعلى سوريا بنتيجة 29-0، وفاز منتخب مصر للسيدات على سوريا 31-0 وعلى الإمارات 29-0 وعلى لبنان 27-0، وظهر المنتخب السوري للرجال والسيدات بشكل مميز، حيث فاز على العراق 26-7 وعلى السودان 22-0 وفازت سيدات سوريا على الإمارات 7-5 وخسر من مصر 0-31.