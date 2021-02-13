المهيري يتصدر تأهيلي «الجائزة الكبرى» لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس عبد الله حميد المهيري، على صهوة الفرس «شا شا شا 7»، كأس الفوز بالمركز الأول في الشوط التأهيلي لجائزة لونجين الكبرى وبرعايتها، وإكماله الجولة في أفضل زمن، حيث بلغ 70.19 ثانية.

واختتمت فعاليات منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاء الشوط التأهيلي بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن، وصمم مسارها بـ 12 حاجزاً بلغ ارتفاعها 145 سم.

وحقق المركز الثاني الفارس الروسي فلاديمير توجانوف بالجواد «تولوم» وأكمل الجولة في زمن بلغ (71.49) ثانية، أقصى به الفارس السوري عمرو حمشو بصحبة جواده «فاغابون دو فوريتس».

انطلقت منافسات البطولة بالشوط الترحيبي من مرحلتين (خاص) على الميدان الخارجي، وصمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وأحرز المركز الأول الفارس الأردني حمزة محمود الكسواني بالجواد «هابينس» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (28.85) ثانية، ونال المركز الثاني فارسنا عبد الله حميد المهيري بالجواد «ديارادينو» وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.11) ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الإيراني فرهانغ صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.45) ثانية.