ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى كأس «ماسترز البولو»

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات»، للفوز بكأس الماسترز للبولو، بعدما تغلب الفريق على منافسه باتستوني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، في المباراة النهائية للبطولة، التي جرت بينهما بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وأحرزت سمو الشيخة ميثاء أربعة أهداف وصنعت هدفين ليتوج فريقها بالكأس، وهو فوز معنوي مهم يسبق كأس دبي الذهبية، البطولة الأكبر في السلسلة.

كما فاز فريق بن دري على التاميرا بنتيجة 5-4 في مباراة تحديد الثالث والرابع.

ووجه محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز فريقها بالكأس، مؤكداً أنه كان من المفروض أن يشارك 10 فرق في البطولة، إلا أن اللجنة المنظمة ارتأت أن تقلص العدد بسبب ضيق الوقت، موجهاً الشكر إلى شركة النهضة للمقاولات راعي البطولة.

وتوقع الحبتور أن تشهد بطولة كأس دبي الذهبية التي تنطلق مبارياتها يوم بعد غدٍ، بمشاركة 8 فرق وبمعدل «هانديكاب 18 جول»، منافسات ساخنة بسبب الاستعداد الجيد من جميع الفرق.

وكشف الحبتور النقاب عن عزم اللجنة المنظمة نقل جميع مباريات الكأس الذهبية على الهواء مباشرة عبر شبكة الإنترنت، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمحبي وعشاق البولو.

وعقب المباراة قام محمد الحبتور بتتويج الفرق الفائزة، حيث توج فريق الإمارات البطل بالكأس وفريق باتستوني الوصيف وفريق بن دري البرونزي وفريق التاميرا صاحب المركز الرابع، ونال رجا أبو الجيبين وبانيللو جائزة أفضل لاعب، كما نال الجواد «سنتيا» الخاص باللاعب بانيللو لقب أفضل خيل في المباراة.