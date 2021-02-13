الدرعي يشيد بدعم «الهيئة» و«الأولمبية» و«أبوظبي الرياضي»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بجهود الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة وإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات ودعمهم اللامحدود لمختلف الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، كذلك الاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس أبوظبي الرياضي، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المشاركات الخارجية والمحافل العالمية، وبشكل إيجابي رفع اسم دولة الإمارات عالياً، وترجم دعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال الدرعي: أسهمت هذه الجهود المشتركة الطيبة في دعم مسيرة اتحاد المصارعة والجودو، وانعكست على نشاط الاتحاد وكافة منتخباته، خاصة المنتخب الأول للجودو، الذي يستعد لتمثيل رياضة الإمارات في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021، مواصلة لإنجازات الاتحاد التي تحققت في دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بفوز لاعبنا توما سيرجيو الفائز الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، ونتطلع لإنجاز جديد يحقق أهداف وطموحات قيادتنا الرشيدة باعتلاء منصات التتويج مجدداً.

وأضاف: أفرز التنسيق المستمر بين اتحاد المصارعة والجودو وهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية ومجلس أبوظبي الرياضي في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة «كوفيد-19» والحفاظ على العنصر البشري، سواء من رياضيين أو منتسبين للقطاع الرياضي.

وتابع: إنها لمناسبة أن نزف التهاني والتبريكات إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في دورتها الجديدة، وسط طموحات كبيرة تقود هذا القطاع الرياضي الشبابي لتحقيق الأهداف المنشودة، وأنه لاختيار موفق صادف أهله.

وكانت الهيئة قد اتخذت قراراً بتمديد فترة عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، سواء أقيمت أو لم تقم، ومن بينها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.