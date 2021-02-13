النصر والوصل.. حوار «البصمة اللاتينية» في الدوري غداً

معتصم عبدالله (دبي)

تكتسي مباراة النصر أمام ضيفه الوصل، غداً «الأحد» في قمة ختام «الجولة 16»، لدوري الخليج العربي، بـ «بصمة لاتينية» في مباراة «الديربي الأول» للأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بمنافسه البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، خلافاً لمباراة الدور الأول، والتي انتهت بفوز «العميد» بنتيجة 3-0، وقاده فيها مدربه السابق الكرواتي كرونسلاف، فيما أشرف على الوصل الوطني سالم ربيع المدرب المساعد الحالي، والذي خلف الروماني ريجيكامب.

وتحمل القمة المرتقبة، والتي تتزامن مع يوم «عيد الحب» الرقم 90، في تاريخ مواجهات «ديربي بر دبي»، بعد إلغاء مباراتي الموسم الماضي، وتميل كفة التفوق لمصلحة «الأزرق» برصيد 32 انتصاراً، مقابل 29 فوزاً لـ «الأصفر»، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 27 مواجهة أخرى.

ويشعل فارق النقاط الضئيل ما بين «العميد» الرابع -قبل انطلاقة الجولة- برصيد 27 نقطة، والوصل «الثامن» برصيد 23 نقطة، أجواء مباراة الليلة، والتي تتجه فيها الأنظار إلى الأدوار الخاصة للمدربين المساعدين علي حسن لاعب الوصل السابق والمدرب المساعد لـ «العميد»، والنصراوي سالم ربيع لاعب النصر السابق والمدرب المساعد الحالي للوصل.

وتترقب الجماهير استعادة تيجالي وليما نجمي «الأبيض» في صفوف الفريقين لحساسية الأهداف، بعدما صام تيجالي مهاجم «العميد»، والذي افتتح سجله التهديفي مع فريقه الحالي أمام الوصل بالذات، بتسجيل «ثنائية» في الدوري الأول، عن الأهداف في آخر 7 مباريات لفريقه في الدوري، في المقابل فشل فابيو ليما قائد «الإمبراطور» في التسجيل في آخر 5 مواجهات لفريقه أمام «العميد»، بعد نجاحه اللافت في إحراز 7 أهداف، خلال أول 7 مواجهات أمام «الأزرق».

وفي مباراة أخرى غداً، يرغب اتحاد كلباء في كتابة تاريخ جديد، في مواجهة ضيفه الجزيرة، بعدما فشل «النمور» في تحقيق الفوز أمام «فخر أبوظبي» خلال 11 مواجهة سابقة بين الفريقين بالدوري بالخسارة في 10 مباريات، والتعادل 1-1 في مواجهة وحيدة موسم 2018- 2019.

وتعزز رغبة الجزيرة «الوصيف» في الاستمرار في ملاحقة المتصدر مدفوعاً بقوته الهجومية الضاربة برصيد 36 هدفاً، كأقوى هجوم في الدوري، من الصعوبات على مضيفه اتحاد كلباء، والراغب بدوره في استثمار فوز الجولة الماضية على عجمان 2-1، والذي كسر به سلسلة النتائج السلبية، بعد 5 جولات، قبل أن يقطع «النمور» نصف المشوار نحو تأهل تاريخي إلى نهائي كأس الخليج العربي بالفوز خارج قواعده أمام النصر 2-1.

ويرفع الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير، برصيد 7 نقاط، وضيفه الظفرة «العاشر» وله 16 نقطة، شعار «كسر سلسلة النتائج السلبية»، في مواجهة الغد، بعد أن فشل الفريقان في الفوز، خلال الجولات الخمس الماضية على التوالي، كأطول سلسلة خسارة على التوالي، في مشوار «الذئاب»، وأطول سلسلة عدم انتصار في مشوار «الفارس» الذي اكتفى بتعادل وحيد أمام الوصل 1-1 في «الجولة 13».

وتعزز «الكفة المتوازنة»، في مواجهات الفريقين، من سخونة أجواء مباراة اليوم، بعدما حسم التعادل 4 مباريات، في الوقت الذي تبادلا فيه الانتصار بنتيجة 5-1 للفجيرة، في الدور الثاني موسم 2018- 2019، مقابل تفوق الظفرة 3-1 في المباراة الأخيرة، ضمن الدور الأول للموسم الحالي 2020- 2021.