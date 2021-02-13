بيكيه يتمسك بـ «الصدمة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يخضع النجم الدولي الإسباني جيرار بيكيه قلب دفاع برشلونة لاختبار أخير، للتأكد من مدى إمكانية مشاركته في لقاء «الصدمة» بين «البارسا» وباريس سان جيرمان الفرنسي في «الكامب نو» يوم الثلاثاء المقبل، في إطار ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وكان بيكيه تعرض لإصابة خطيرة في ركبته خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 21 نوفمبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأتليتي 1-صفر.

وصرح بيكيه للصحفيين بأنه يتماثل للشفاء بدرجة طيبة، وأنه سيبذل أقصى جهده للحاق بالمباراة.

وفي الوقت الذي يرى فيه معظم المراقبين صعوبة لحاق بيكيه بمباراة سان جيرمان في هذا الوقت الضيق، ذكرت صحيفة «لافانجواريا» أن النجم الإسباني هو الذي طلب أن يخضع لاختبار أخير «الأحد»، قبل أن يتخذ قراره النهائي.

وقالت الصحيفة: إن الهولندي رونالد كومان سيكون أسعد رجل في العالم، إذا ما نجح قائد الفريق ونجم قلب دفاعه في اللحاق بالمباراة، خاصة في ظل وجود غيابات أخرى في الدفاع، أبرزها سيرجي روبرتو المصاب في فخذه الأيمن، ورونالد أراخو المصاب في كاحله الأيسر.

يذكر أن التقارير الأولية، فيما يتعلق بإصابة بيكيه «33 عاماً»، كانت تشير إلى احتمال ابتعاده عن الملاعب ما لا يقل عن 5 أشهر، وإذا به يكثف جهوده في العلاج والتأهيل من أجل العودة في أقل من 3 أشهر.