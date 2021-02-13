بليسكوفا تودع بـ «تحطيم المضارب»!

ملبورن (رويترز)

قالت كارولينا بليسكوفا، إنها لم تشعر بالراحة أبداً، حيث ودعت المصنفة السادسة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر خسارتها 7-5 و7-5 في الدور الثالث أمام مواطنتها التشيكية كارولينا موخوفا في ملعب رود ليفر.

وتفاقم إحباط بليسكوفا في المجموعة الأولى، حيث تلقت تحذيراً لإساءة استخدام مضربها، ثم خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب آخر في الفاصل بين المجموعات.

وقالت بليسكوفا في مؤتمر صحفي، إنها اندهشت بعض الشيء من التحذير الثاني، لكنه أثر إيجابياً على أدائها.

وأضافت: «اعتقدت في الواقع أن ذلك ساعدني في المجموعة الثانية، لأنني كنت منزعجة لذلك بدأت في اللعب جيداً».

وبعد خسارة المجموعة الأولى، تقدمت بليسكوفا 5-صفر في الثانية، قبل أن تتوقف مما سمح لموخوفا بتحقيق الفوز، وبلوغ الدور الرابع للمرة الأولى في ملبورن.

وأضافت بليسكوفا: «كان هناك شوط طويل لنتيجتي 5-1 و6-صفر، اعتقدت أنها لعبت أفضل قليلاً في هذه اللحظة، بالطبع قدمت أداءً مذهلاً، لأتقدم 5-صفر، لكن بعدها كان من الصعب الحفاظ على هذا الأداء، وسنحت لي فرص عدة، في ضربات إرسالي كان يمكنني أن أفعل أشياءً أفضل، ولا أعتقد أن أدائي كان في أفضل حالاته بالتأكيد، لا أريد أن أبدو ساخرة أو سلبية للغاية لأني خسرت للتو».

وتلتقي موخوفا، المصنفة 27 عالمياً، مع السويسرية بليندا بنتشيتش أو البلجيكية إليسه ميرتنز، من أجل مقعد في دور الثمانية.