أوباميكانو «بافاري» بـ 52 مليون دولار

برلين (أ ف ب)

ينتقل المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الثمانية الماضية، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل، قادماً من لايبزج، وفق ما كشفت صحف محلية.

إذ أفادت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» الرائدتان أن العملاق البافاري سيدفع 43 مليون يورو «52 مليون دولار»، لتفعيل البند الجزائي، لشراء قلب الدفاع الذي يمتد عقده مع لايبزج حتى عام 2023.

ويبدو أن البايرن المتوج الخميس بكأس العالم للأندية، ليكمل سداسية تاريخية، أزاح ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين اللذين كانا يرغبان بالحصول على خدمات أوباميكانو.

سيحل الفرنسي بدلاً من النمسوي دافيد ألابا «28 عاماً» الذي من المتوقع أن يغادر ميونيخ مع نهاية عقده في يونيو المقبل، بعد أن رفض عروضاً عدة لتجديده.

وقال البوسني حسن صالحميدزيتيش المدير الرياضي لبطل أوروبا لصحيفة «بيلد»: إن بإمكانه تأكيد خبر التوقيع مع ابن الـ22 عاماً «وبإمكاني تأكيد ذلك، ونحن في بايرن ميونيخ سعداء حيال الأمر، لقد أجرينا محادثات جيدة ومكثفة واحترافية مع دايو ووكيله فولكر ستروث على مدى أشهر عدة، وكنا ندرك أننا نواجه منافسة شرسة، قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن ميونيخ».

وكشف صالحميدزيتيش أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال تواجد البايرن في الدوحة، عندما فاز في نهائي مونديال الأندية على تيجريس المكسيكي.

وأضاف: خلال الأسبوع الماضي، تحدثت مرة أخرى مع جميع المعنيين، في نهاية المطاف، كان اللاعبون والعائلة والإدارة مقتنعين بأن البايرن ميونيخ هو الشريك المناسب.

وجلس أوباميكانو على مقاعد البدلاء في المباراة الذي فاز فيها فريقه 2-1 ضد ضيفه أوجسبورج في افتتاح المرحلة 21 من «البوندسليجا»، إلا أن المدير الرياضي للايبزج ماركوس كروشي تردد في تأكيد الصفقة.

وقال في حديث مع موقع «دازون»: في الواقع، إنها حقيقة بأن لديه بنداً جزائياً، ونحن لا نسيطر على الوضع، لا يمكنني قول أكثر من ذلك.

وشدد على أنه تمت إراحة أوباميكانو قبل المباراة المرتقبة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، التي نقلت إلى بودابست بسبب حظر الضيوف من دخول ألمانيا نتيجة قيود مكافحة «كوفيد-19».