لويس جارسيا: برشلونة يحتاج إلى رأس حربة صريح

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب النجم الإسباني المخضرم لويس جارسيا «42 عاماً» لاعب برشلونة السابق، بضرورة أن يبحث «البارسا» عن رأس حربة صريح لضمه إلى صفوف الفريق، خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه النادي بالاستغناء عن خدمات الأوروجواياني الهداف لويس سواريز، ورحيله إلى أتلتيكو مدريد المنافس القوي لـ «البارسا» وريال مدريد في الدوري الإسباني.

ورشح جارسيا، في حديث لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، كما رشح أيضاً المهاجم الشاب ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد، لتعويض رحيل سواريز.

وأبدى جارسيا دهشته لاستغناء «البارسا» بسهولة غريبة عن النجم الأوروجواياني، بعد تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق، خلفاً لكيكي سيتين المدير الفني السابق.

وقال إن رحيله خسارة كبيرة، وتساءل قائلاً: كيف يتخلص «البلاوجرانا» من نجم سجل 198 هدفاً خلال سنوات لعبه مع الفريق؟ وكيف يتركونه يلعب لفريق منافس في الدوري الإسباني؟! لقد أصبح هدافاً لـ «الليجا» ويسجل كل أسبوع، ويثبت للجميع إلى أي مدى هو قناص داخل منطقة الجزاء، ولا بد أن تكون الأولوية الأولى عند برشلونة خلال «الميركاتو الصيفي» القادم، استقدام رأس حربة صريح من طراز عالمي، ولكن يبقى معرفة من يكون مناسباً للنادي من الناحية المالية.