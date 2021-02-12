السيتي «الساطع» يتحدى توتنهام «الجريح»

لندن (أ ف ب)

يسعى مانشستر سيتي المتصدر، وليستر سيتي الثالث، إلى تعميق جراح توتنهام وليفربول عندما يستضيفانهما توالياً، في أبرز مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم اليوم.

يأمل مانشستر سيتي بمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية «15 في مختلف المسابقات»، عندما يستقبل توتنهام «الجريح» الذي خرج من مسابقة كأس إنجلترا على يد إيفرتون، بعد مباراة مجنونة خاضا فيها وقتاً إضافياً من شوطين، وحسمها إيفرتون 5-4، وتعتبر المباراة ثأرية لـ«البلومون» كون الفريق خسر مباراة الذهاب صفر-2 على ملعب توتنهام ستاديوم.

يذكر أن الفريقين بلغا المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة المقررة في 28 أبريل المقبل على ملعب ويمبلي.

وللعام الثاني توالياً نجح ليستر بطل موسم 2015-2016 بقيادة مدربه الإيطالي المحنك كلاوديو رانييري، في الدخول على المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه أهدر فرصة المشاركة في المسابقة القارية الأهم هذا الموسم، بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد صفر-2 في الجولة الأخيرة لينتزع منه الأخير هذه البطاقة.

ويدين ليستر بثبات مستواه إلى مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز الذي تسلم دفته قبل نحو عامين، علماً أنه أشرف على تدريب ليفربول، وكان قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب معه في الأمتار الأخيرة عام 2014، قبل أن يقال من منصبه في أكتوبر 2015.

أشرف بعدها على سلتيك الاسكتلندي وقاده إلى إحراز 7 ألقاب محلية في مدى سنتين، قبل أن تأتيه فرصة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر ليستر الذي أقال مدربه الفرنسي كلود بويل لسوء النتائج.