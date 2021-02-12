مشروع بيراميدز مستمر

القاهرة (د ب أ)

أكد مجلس إدارة نادي بيراميدز المصري برئاسة سالم الشامسي تمسكه باستمرار تجربته الرياضية في مصر.

حيث قال الشامسي، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «يؤكد مجلس إدارة النادي وملاكه اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها كيان النادي في مدة زمنية بسيطة وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا».

وشدد البيان على أن الشامسي عازم على المضي قدماً في تلك التجربة.

وشدد الشامسي على أن إدارة النادي عازمة على استكمال المشروع بالأهداف، التي وضعتها منذ إعلان الاستحواذ على أسهم النادي.

وأوضح أن التجربة تسير بصورة طيبة وفقاً لخطط طويلة وقصيرة المدى، مؤكداً أنه لا يلتفت إلى الشائعات التي تناولت مستقبل إدارة بيراميدز وتجربته في الكرة المصرية.

ودلل الشامسي على ذلك في بيانه، باحتلال بيراميدز المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري المصري وصعوده إلى المباراة النهائية من كأس الكونفيدرالية الأفريقي.