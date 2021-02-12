المعمري يتصدر سباق المرجان للدراجات

رأس الخيمة (الاتحاد)

تصدر ناصر سيف المعمري دراج نادي شباب الأهلي فئة الأندية للرجال في منافسات سباق الدراجات الثامن في الدوري المحلي لاتحاد الدراجات، والذي جرى للرجال لمسافة 80 كم والسيدات لمسافة 53 كم، وشهد مشاركة كبيرة وواسعة من الفئتين تجاوزت 160 دراجاً ودراجة مثلوا فئات الأندية كبار وتحت 23 سنة والهواة مواطنين فوق، وتحت 40 عاماً والهواة، مقيمين بجانب 3 فئات إناث هي أندية إناث وهواة مواطنات وهواة مقيمات.

جاء في المركز الثاني للحدث الذي استضافته جزيرة المرجان في رأس الخيمة، محمد يوسف المنصوري دراج فرق النصر، والثالث جرجا بول من شباب الأهلي، في فئة الأندية تحت 23 سنة جاء عمر الجسمي دراج شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه زميله من نفس النادي جاسم علي، ثم دراج النصر عمر كاظم الثالث.

حضر السباق ومراسم التتويج الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام وخلود الظاهري عضو المجلس رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد، كما شهد السباق، وشارك في تتويج أبطاله عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة تقدمهم علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، وفادي العدوان ممثل شركة مرجان، وممثلو شرطة رأس الخيمة الذين شاركوا في تأمين سير السباق.