الشارقة والعين.. «الكلاسيكو 90»

علي معالي (الشارقة)

تحمل مباريات «الكبيرين» الشارقة والعين تحدياً خاصاً، بعيداً عن ترتيب الفريقين في دوري الخليج العربي، فهي «كلاسيكو الزمن الجميل»، ولها مذاقها على مدار التاريخ في كل البطولات.

وتعتبر المواجهة بين آخر بطلين حقيقين، كما أنها تعبر بدرجة كبيرة عن «الطموح» الكبير لـ «الملك» الذي يسعى للحفاظ على القمة التي يتربع عليها برصيد 36 نقطة، في ظل الصراع «الرهيب»، حيث يتسابق أكثر من فريق للحاق بـ «ركب الصدارة»، وفي الوقت نفسه، فإن «الزعيم» له «الكبرياء» الدائم في ملاعبنا، وتراجعه في الترتيب، بعدما جمع 24 نقطة، محتلاً المركز السادس، لا يعني أنه سيكون مستسلماً، بل إن العكس هو الصحيح، وبالتالي يملك «البنفسج» مقومات العودة، وتقديم الأداء الذي يليق بقيمة صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وزعيم البطولة الأول، وهو ما يخشاه عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، لأن الزعيم سيقاتل من أجل تاريخه، و«الملك» من أجل الصدارة والحفاظ على حُلم الحفاظ على اللقب.

وتاريخ مواجهات الشارقة والعين في الدوري، وصل إلى 89 مباراة، ومحطة اليوم تحمل «الرقم 90»، وتفوق الشارقة في 34 مباراة، والعين 29 مباراة، وتعادل الفريقان 26 مرة، وأكبر هداف شرقاوي في لقاءات الفريقين، هو عبدالعزيز محمد «15 هدفاً»، وفي العين أحمد عبدالله «11 هدفاً».

ومن خلال إحصائيات الفريقين هذا الموسم، فإن الشارقة نجح في تسجيل 26 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، مقابل 18 هدفاً للعين، وهو مؤشر على خطورة «الملك» داخل الصندوق، ورغم أن نسبة الاستحواذ تصب في مصلحة «الزعيم» 56 مقابل 49، إلا أن العين لم يستفد منها كثيراً، كما أن هجوم الشارقة هو الأكثر في معدل للتسجيل «20 مقابل 22»، ودفاع الشارقة هو الأفضل أيضاً في استقبال الأهداف «14 مقابل 22».