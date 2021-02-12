خورفكان وبني ياس.. «ذكريات الخماسية»

فيصل النقبي (خورفكان)

يسعى خورفكان لرد اعتباره للخسارة القاسية بـ «خماسية» أمام بني ياس في لقاء الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يتجدد الحوار اليوم، ضمن «الجولة 16»، على ستاد صقر بن محمد القاسمي.

ويرفع «النسور» شعار الفوز، كما فعل في «الموسم الملغى»، عندما لعبت الأرض مع أصحابها، بفوز مستحق 2-1، وحمل هدفا خورفكان توقيع البرازيلي رامون لوبيز، وهو هداف «النسور» في المواجهات المشتركة بين الفريقين، بينما يحاول «السماوي» حصد انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على «الذئاب» في الجولة الماضية، وبالتالي تخطي حاجز «الثلاثين نقطة»، والمحافظة على المركز الثالث، ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق يقدم أحد أفضل مواسمه بالدوري، وفي المقابل فإن خورفكان الذي يملك 15 نقطة في المركز الـ 11 يريد الابتعاد أكثر عن «المنطقة الملتهبة».