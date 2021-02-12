حتا وعجمان.. «صراع البقاء»

مراد المصري (دبي)

يرفع حتا وعجمان شعار «صراع البقاء» في مباراتهما اليوم، باستاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي، بالنظر إلى وضعية الفريقين اللذين يخوضان «معركة خاصة»، في منطقة «خطر الهبوط».

وليس أمام «الإعصار» إلا خيار حصد الانتصارات والنتائج الإيجابية، في ظل احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين، فيما يدرك «البركان» أن تقدمه إلى المركز الثاني عشر ليس مضموناً على الدوام، في ظل سعي الفجيرة للحاق به، وهو ما يجعله يتطلع إلى تأمين موقعه، وأيضاً التخلص من أحد مطارديه في مناطق الخطر.

وتتجه الأنظار إلى حتا تحديداً، لرؤية كيف يظهر «الخليط الجديد» من اللاعبين، بعد إبرامه 10 صفقات، نجح من خلالها في «إحراج» الوصل قبل الخسارة في الوقت القاتل خلال الجولة الماضية.