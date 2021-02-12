شباب الأهلي والوحدة.. «إحياء الأمل»

دبي (الاتحاد)

تشهد مباراة شباب الأهلي والوحدة مواجهة خاصة بين لاعبين كانا في الموسم الماضي ضمن صفوف «العنابي»، ويسعيان اليوم للفوز على فريقهما السابق، وهما حمدان الكمالي المنتقل إلى «الفرسان» في الصيف الماضي، ويحيى الغساني الذي التحق خلال الانتقالات الشتوية، وسيكون اللاعبان منافسين لزملائهما السابقين لمدة 90 دقيقة، بهدف قيادة فريقهما لمواصلة مشوار النتائج الإيجابية، والتقدم في جدول الترتيب.

ويتوقع أن تحفل المواجهة بالندية والإثارة، خاصة أن كل فريق يطمح إلى اللحاق بفرق المقدمة، وإحياء أمل المنافسة، والتواجد ضمن مربع الصدارة، حيث يملك الفريقان الإمكانات اللازمة، لتقديم أفضل العروض والظهور بصورة لائقة.

يطمح شباب الأهلي إلى مواصلة المسيرة الإيجابية التي يعيشها مع مدربه مهدي علي، بالفوز في 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات التي خاضها مؤخراً، خاصة بعد تطور مستوى الفريق، واستعادة أغلب اللاعبين جاهزيتهم البدنية والفنية.

ويعول «الفرسان» على المواجهات القوية لأصحاب الصدارة، من أجل تقليص الفارق في النقاط، والاقتراب أكثر من المقدمة، والأمر نفسه بالنسبة للوحدة الذي يسعى لعدم إضاعة المزيد من النقاط، حتى يبقى ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.