أنس جابر.. «نهاية المغامرة»

ملبورن (أ ف ب)

تخطت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، المصنفة عاشرة، بدايتها الصعبة أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا لتفوز 7-6 و6-2 في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «الجراند سلام» أمس.

واحتاجت الفائزة بـ 23 لقباً في دورات «جراند سلام» إلى 97 دقيقة للتخلص من منافستها على ملعب «رود ليفر أرينا»، وضربت موعداً في الدور الرابع مع البيلاروس أرينا سابالينكا المصنفة سابعة الفائزة بسهولة على الأميركية آن لي 6-3 و6-1.

قالت سيرينا «من المؤكد إنه من الجيد التواجد في الدور الرابع». وتابعت بعد بداية صعبة شهدت ارتكابها للكثير من الأخطاء «خرجت الى الملعب، ولم أكن كسابق عهدي من قبل، ولكن الأمر كله يتعلق بالبقاء واللعب بشكل أفضل في كل دور». وتسعى سيرينا، ابنة الـ39 عاماً، في ملبورن إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت «24».

وأنهت اليابانية ناومي أوساكا مغامرة التونسية أنس جابر، المصنفة 27، بفوزها السهل عليها 6-3 و6-2 في ساعة و18 دقيقة.

وأظهرت المصنفة ثالثة والمتوجة في ملبورن قبل عامين، نعومة في التعامل مع فراشة حطت على وجهها، فما كان منها إلا أن حملتها بلطافة إلى خارج الملعب.

لم تخسر أوساكا سوى 13 شوطاً في مبارياتها الثلاث حتى الآن، وقد وصفت اللعب ضد صديقتها جابر بـ «الأمر الممتع»، وتابعت «كنت فعلاً عصبية وخائفة لأني لم أكن أدري طريقة لعبها، لذا شعرت أني استعجل قليلاً».

كما شكرت الجماهير لحضورها المباراة، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن إقفال ملبورن لفترة 5 أيام بسبب تخوف من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ما يعني أن المباريات ستقام أمام مدرجات خالية من الجماهير، بدءاً من السبت.

وتواجه أوساكا في الدور الرابع الإسبانية جاربينيي موجوروسا الفائزة على الكازاخستانية زارينا دياس 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط.

وكانت موغوروسا الفائزة بلقبين كبيرين ضمن «الجراند سلام» فرنسا 2016 وويمبلدون 2017، خسرت نهائي ملبورن العام الماضي أمام صوفيا كينين.