«السيتي» يطلق النسخة الرابعة لـ «#SameGoals»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي مانشستر سيتي بإطلاق مبادرة #SameGoals في النسخة الرابعة، حيث بدات منذ 2018، بمشاركة ما يزيد عن 4000 فتاة من مختلف أنحاء العالم حتى الآن، وتهدف المبادرة إلى إلهام الجيل القادم من لاعبات كرة القدم الصغيرات، عبر منح كرة قدم محدودة الإصدار تقدمها علامة «بوما» لكل لاعبة صغيرة، لتشارك مقطع فيديو يصورها وهي تسجل هدفاً أو تحمي المرمى من تسجيل هدف، بهدف تنمية شغف الفتيات من هاويات كرة القدم برياضتهن المفضلة ومساعدتهن على تحقيق أحلامهن.

وتحصل اللاعبات الصغيرات على الكرة بالتوجه إلى منصة تويتر أو إنستجرام أو تيك توك، وتحميل الفيديو الذي يصورهن وهن يسجلن هدفاً، أو يحمين المرمى من تسجيل الهدف باستخدام «وسم» #SameGoals، حيث يشجع النادي المشاركات على تصوير الفيديو بأسلوب إبداعي باستخدام أي نوع من الكرات.

وتمثل المبادرة حدثاً سنوياً عالمياً يهدف من خلاله «السيتي» إلى زيادة مشاركة الفتيات في رياضة كرة القدم عن طريق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجعهن على تسجيل الأهداف.

وتتضمن الفعاليات الجديدة للمبادرة في عام 2021، تنظيم ورش عمل حصرية افتراضية تحت إشراف مجموعة من كبار الشخصيات في النادي، من ضمنهم رئيس المدربين جاريث تايلور، ومدير الفريق جافين ماكيل.