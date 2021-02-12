الإمارات يعزز قمة الدرجة الأولى بـ «النقطة 24»

فيصل النقبي (الفجيرة)

فاز فريق الإمارات على الذيد 2-1، مساء اليوم «الجمعة»، في «الجولة 12» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تقدم الذيد بهدف عدنان حسين في الدقيقة 13، ورد «الصقور» بهدفين سجلهما البرازيلي دييجو في الدقيقة 49، والأردني ياسين البخيت في الدقيقة 55، وهو الهدف الأول للاعب بقميص فريقه الجديد، وبهذه النتيجة يواصل فريق الإمارات التحليق بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما ظل الذيد في المركز الأخير بـ «نقطة يتيمة».

وفشل العروبة في مواصلة العروض الإيجابية، والاستفادة من عامل الأرض، بالتعادل «الخاسر» أمام دبا الفجيرة بهدف لكل منهما، تقدم العروبة بالهدف الأول عن طريق نوانيري في الدقيقة 36، وأدرك «النواخذة» التعادل بهدف بدر بلال في الدقيقة 50، ووصل العروبة إلى 21 نقطة، في مركز «الوصافة» والذي أصبح مهدداً، في حال فوز البطائح مساء الغد «السبت» على الحمرية.

وحافظ «النواخذة» على حظوظ المنافسة على بطاقتي التأهل إلى «المحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 18» في المركز الرابع.

وفي المباراة الأخيرة لليوم الأول من «الجولة 12»، نجح التعاون في الفوز على مسافي بهدفين لهدف، ليصل إلى 13 نقطة، مقابل 12 نقطة لمسافي.

وتختتم مباريات الجولة بلقاءين غداً «السبت»، الأول الحمرية مع البطائح في «ديربي الإمارة الباسمة» والثاني بين دبا الحصن ومصفوت.