جوران: الفجيرة ينتظر «نقاط التعويض»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قال الصربي جوران مدرب الفجيرة، إن لقاء الظفرة من المباريات المهمة للفريق، خاصة أنه يأتي بعد خسارة «الذئاب» أمام الشارقة وبني ياس.

وأضاف: حان وقت تعويض النتائج السلبية، وعلينا التركيز واستغلال الفرص والقتال في كل المباريات لحصد النقاط.

وأكد جوران أن الظروف التي يمر بها الفريق صعبة، كما يعاني غياب المصابين، ونتمنى جاهزيتهم للمباريات المقبلة.

وأضاف: الفريق يحتاج إلى انتصار عودة الثقة، لأنه دائماً ما يقدم الأداء الجيد، والسيطرة على مجريات المباريات، لكنها لا تفيد من غير النتيجة.