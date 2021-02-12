داسيلفا: الغيابات تجعلنا نملك «تشكيلة مصغرة»

فيصل النقبي (كلباء)

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أن المباريات المتتالية أثرت على وضعية الفريق واستعداده للقاء الصعب أمام الجزيرة يوم الأحد المقبل في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي، وقال: خلال هذه الفترة حرصنا فقط على الاستشفاء واستعادة جهود بعض اللاعبين، ولدينا تشكيلة مصغرة من اللاعبين، نظراً لبعض الغيابات، الأمر الذي يؤثر نوعاً ما على تحضير الفريق للمباريات المتتالية.

وأضاف: نحرص خلال الفترة الحالية على استعادة القوة البدنية للاعبين، أما نتائجنا إيجابية خلال آخر مباراتين، سواء في الدوري أو الكأس، وتمنحنا دفعة معنوية للاستمرار في سكة الانتصارات.

وقال: نواجه خصماً قوياً مثل الجزيرة، وهو ينافس على الدوري، ويعد واحداً من أفضل الفرق التي تلعب كرة قدم هنا، ولديه لاعبون يمتازون باللعب الجماعي، والمباراة صعبة جداً بالنسبة لنا.

وكشف داسيلفا عن غياب واندرسون ومحمد سبيل وعمر الخديم، وغيابهم مؤثر، ولكن لحسن الحظ فإن اللاعبين البدلاء قاموا بتأدية الواجب على أكمل وجه.