دياز: «الديربي» فرصة لإظهار عمل «جهاز» النصر

معتصم عبدالله (دبي)

وصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر مواجهة الوصل في «الديربي» بالمهمة للفريقين، وقال «سعيد بحصولي على أسبوع للعمل بشكل أقرب وأكبر مع اللاعبين، علاوة على اكتمال صفوف الفريق بانضمام الدوليين، ونرغب في استغلال أفضلية اللعب على ملعبنا في مواجهة الوصل».

وأضاف: المباراة المرتقبة فرصة لإظهار العمل الذي قمنا به كجهاز فني مع الفريق، ونتوقع أداءً قوياً من الفريقين، لافتاً إلى اختلاف مواجهات الدوري عن الكأس بالإشارة إلى خسارة الفريق مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-2 في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وحول تقييمه لحظوظ «العميد» في الاستمرار في المنافسة، وقال: تفصلنا 9 نقاط عن الشارقة المتصدر ونطمح إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات، والفوز هو الطريق الوحيد للفريق من أجل المنافسة، وهو ما يعمل عليه الجهاز الفني بشكل أقرب وأكبر مع اللاعبين، وذكر أن إمكانيات لاعبي الفريق تبعث على الطمأنينة لدى الجهاز الفني وتمنحه الثقة رغم قصر فترة العمل خلال الفترة الماضية.