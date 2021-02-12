كايزر: الجزيرة يواجه منافساً عنيداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بـ «الصعبة»، ومنافسه بالعنيد والقوي، وقال: لدينا تجربتان هذا الموسم مع «النمور»، واحدة في الدوري، وفزنا بصعوبة، والأخرى في كأس الخليج، وودعنا البطولة على يديه، لذلك علينا الاستفادة من هاتين التجربتين.

وأشار إلى أن اتحاد كلباء يجيد الدفاع بقوة، لكنه يملك مهاجماً قوياً بحجم مالابا، يمكنه إنهاء المرتدات جيداً، وشدد على اكتمال صفوف فريقه، وعدم وجود أي غيابات، وفي الوقت نفسه لا يوجد جديد بشأن تجديد عقده مع «فخر أبوظبي».