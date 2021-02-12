هيلمان: أجواء «ديربي» الوصل والنصر محفزة للفوز

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أنه قادم من بلد تشتهر بمواجهات «الديربي» والمباريات الكبيرة، لذلك يدرك أهمية لقاء «الديربي» أمام النصر يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأن فريقه يضع كامل تركيزه لتحقيق ذلك، وقال: مباريات «الديربي» مهمة للجماهير، لكنها محفزة أيضاً للاعبين والجهاز الفني من أجل حصد الفوز، رغم أن المنافس قوي ويملك لاعبين جيدين، لكننا نتدرب بكل قوة للظهور بالمستوى المطلوب.

وأشار إلى أن هدف الوصل في الوقت الحالي هو الفوز، ومحاولة إنهاء الموسم في أفضل مركز يليق باسم الفريق على لائحة ترتيب الدوري