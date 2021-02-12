منتخب الجودو يتأهب لـ«جراند سلام تل أبيب»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الجودو الأول تدريباته اليومية على فترتين خلال معسكره التدريبي المشترك المقام حالياً في تل أبيب، بدعوة من نظيره الإسرائيلي استعداداً للمشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام للجودو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ويبلغ عدد المسجلين للمشاركة فيها حتى أمس، 454 لاعباً ولاعبة من 66 دولة.

وأكد المولدوفي باكال فياسيسلاف، الذي تعاقد معه اتحاد المصارعة والجودو، ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمواطنه الراحل فاسيل كولا، في أول تصريح له، أن الاستعدادات تتواصل بشكل متميز، وقد بلغ اللاعبين فيكتور سكرتوف الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وزميله إيفان ريمارينكو الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، مستويات ممتازة من الجاهزية للبطولة والاستحقاقات المقبلة ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021.

وقال باكال: الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، سخر كافة متطلبات الإعداد، ووفر كل ما من شأنه أن يساعد على تكرار انجاز ريو دي جانيرو بالبرازيل الذي حققه اللاعب توما سيرجيو الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم.