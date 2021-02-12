5 أسماء «ديربي أول» بين النصر والوصل

معتصم عبدالله (دبي)

تستعد 5 أسماء في النصر والوصل لـ «الديربي الأول» بين قطبي «بر دبي»، في المواجهة المرتقبة مساء الأحد المقبل، في قمة ختام «الجولة 16» لدوري الخليج العربي، والتي تحمل «بصمة لاتينية»، في ظل القيادة الأرجنتينية لرامون دياز لـ «العميد»، والبرازيلي أودير هيلمان لفرقة «الإمبراطور».

وتضم قائمة «الجدد» على صعيد «الديربي الأول»، بجانب مدربي الفريقين، الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب وسط النصر المنضم حديثاً للفريق في «الميركاتو الشتوي»، إلى جانب المهاجم البرازيلي «المقيم» طارق لوكاس، والذي خاض مباراته الأولى مع «الأزرق» بديلاً أمام اتحاد كلباء 1-2 في ذهاب الدور ربع النهائي.

في المقابل، يتأهب البرازيلي المقيم لويز هنريقو مهاجم الوصل الشاب إلى خوض «الديربي الأول» ضمن قائمة مواطنه هيلمان، وكان لويز المنتقل بدوره إلى الوصل في «الشتوية» خاض 4 مباريات بقميص «الإمبراطور» في الدوري وكأس الخليج العربي.

وشهدت مواجهة الدور الأول، والتي أقيمت على ملعب زعبيل، وانتهت بفوز النصر 3-0 تألقاً لافتاً لنجوم «العميد» في الظهور الأول في «الديربي»، بـ «البصمة الأولى»، بعدما سجل تيجالي هدفين عزز بهما سجله الإيجابي في المواجهات أمام «الأصفر» في الدوري بقميصي الوحدة والوصل على التوالي، بعدما رفع رصيد إسهامه التهديفي إلى 16 هدفاً في 12 مباراة بتسجيله 12 وصناعة 4 أهداف، بدوره احتفل ضياء سبع بأول أهدافه مع «الأزرق» بتسجيله هدف فريقه الثالث في المباراة.