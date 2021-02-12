جودلفين تحقق «هاتريك» في «كرنفال» كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك ثلاثية لافتة في سباق كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان، جاءت أبرزها عبر الجواد «زاكويسكي» في سباق بطولة الراشدية للفئة الثانية لمسافة 1800 متر.

وحققت خيول جودلفين الفوز أيضاً في سباق «إميرتس سكاي كارجو»، لمسافة 2410 أمتار «عشبي» عبر «ستار سفاري»، فيما سجلت الهاتريك عبر «سيكريت بروتكتور» في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر على لقب ميدان تروفي.

وتوجت الفرس الرائعة «أر بي موني توبيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف ايريك ليمارنتيل وقيادة تاج اوشي، بطلة لسباق مزرعة الروية للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، متفوقة على الجواد القوي «سباغيتي».

وأكد الجواد «ساليوت ذا سولجر» لفيكتورياس، بإشراف المدرب البحريني فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، نجوميته حين تفوق على الكبار في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1900 متر، على لقب بطولة تحدي آل مكتوم للفئة الثانية.

وسجل «متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت، فوزاً مفاجئاً وصريحاً على المرشحين الأوائل في الشوط السادس والختامي لمسافة 1000 متر، على لقب اميرتس سكاي واردز.

وتتواصل سباقات مضمار ميدان مساء اليوم السبت بحفل سباقه المحلي، والذي يتألف من ستة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة أكثر من 80 خيلاً.

الأبطال

1- موني توبيرن

2- ستار سفاري

3- سيكريت بروتكتور

4- ساليوت ذا سولجر

5- زاكويسكي

6- متفاوت