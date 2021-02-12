6 أندية في دوري «أبطال المصارعة» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق «السبت» مسابقة دوري أبطال الإمارات للمصارعة لموسم 2020 -2021، بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو ضمن برنامج اللعبة الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بهدف إعادة بناء قاعدة اللعبة المرتكزة على قطاع المراحل العمرية الذي يمثل مستقبل اللعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 50 لاعباً من 6 أندية هي الظفرة، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية، خورفكان، واشترطت لائحة المسابقة على ضرورة إجراء فحص كوفيد- 19 PCR بنتيجة سلبية قبل 72ساعة كحد أقصى لجميع المشاركين أو المنظمين، وتقام مبارياتها بنظام الدوري، وكان المعسكر الناجح لمنتخب شباب المصارعة الذي أقيم في ديسمبر الماضي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، كشف مواهب جديدة تشكل إضافة حقيقية في اللعبة.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على شكر الأندية الأعضاء التي تقدمت للمشاركة وتمنى لها التوفيق، وخص بالشكر إدارة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة ومديرتها نجاح بلتاجي، لتعاونهم المستمر مع الاتحاد مما انعكس على مسيرة الاتحاد خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس الذي يفتتح نهاية العام الحالي سيحتضن كافة فعاليات الاتحاد.