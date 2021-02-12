كأس رئيس الدولة للقدرة تجدد «التحديات الكبرى»

محمد حسن (أبوظبي)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة غداً السبت، انطلاق النسخة الـ 22 لبطولة كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة، وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

يقام الحدث بدعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتعد كأس رئيس الدولة، من أهم وأرفع البطولات، وتحظى باهتمام متعاظم من الفرسان والفارسات الذين يتطلعون لوضع بصماتهم في سجل البطولة، وحفر أسمائهم في قائمة الأبطال، مما يعطي السباق المزيد من التحدي والقوة والإثارة التي دائماً ما ظل يتصف بها خلال نسخه الماضية منذ انطلاقته في عام 2000.

وشهدت القرية أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، حيث تم التأكد من لياقتها ومطابقتها للشروط البيطرية الخاصة بالسباق، وتم أيضاً إجراء الوزن للفرسان، وفقاً للشروط واللوائح، حيث تم تسجيل 342 خيلاً للمشاركة.

الجدير بالذكر أن سباق العام الماضي في النسخة 21، شهد إكمال 172 خيلاً السباق بنجاح من إجمالي 313 مشاركاً، وبنسبة 54%، وهو أعلى معدل في تاريخ سباقات القدرة المحلية والعالمية.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام المشاركين بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول إلى القرية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، تتضمن إبراز نتيجة فحص «PCR - كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

وتعتبر كأس رئيس الدولة، البطولة الوحيدة في الدولة التي تقام بنظام الفردي والفرق «4 فرسان للفريق الواحد»، لإضافة المزيد من الإثارة والتشويق للسباق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق على أن يكمل الفريق السباق على الأقل بثلاثة فرسان، ويتم احتساب أفضل زمن لهم مما يرفع من وتيرة التنافس.

الريسي: مناسبة عزيزة وغالية

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن سباق كأس رئيس الدولة للقدرة مناسبة عزيزة وغالية على الجميع، كون السباق يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويُعد مناسبة كبرى تجمع نخبة الفرسان، وهم يقودون أقوى الخيول في سباق لتسجيل أسمائهم في قائمة الأبطال، والتي تعني الشرف الكبير لكل من وضع اسمه عليها.

وقال: هذه البطولة ومنذ انطلاقتها ظلت راسخة في وجدان كل من شارك فيها، وكل الفائزين بألقابها خلال 21 نسخة، وها نحن نحتفل بالنسخة 22، ما يشير لعراقتها، ومكانتها لدى الجميع، ويضعها الفرسان والفارسات والإسطبلات والملاك والمدربون ضمن الأجندة المهمة في مشاركاتهم خلال الموسم، لما تقدمه من قيمة إضافية لسباقات القدرة بالدولة، ولما يحمله اللقب الغالي من فخر كبير للبطل عندما يصعد إلى منصة التتويج لتسلم الكأس الغالية في لحظات يسجلها التاريخ.

وأضاف: دعم القيادة الرشيدة لرياضة القدرة في الدولة بلا حدود، وهي تقدم للوطن جودة الحياة في كافة مناحيها بأعلى المعايير، قد جعل هذه الرياضة تتصدر المشهد في العديد من المناسبات بما ظلت تحققه من إنجازات عالمية، وفي المسابقات التي تقام في الإمارات، يعد كأس رئيس الدولة أكبر هذه البطولات بقيمتها السامية، ومستواها الفني، وجوائزها الفريدة والعالية القيمة، لتكون ضمن أكبر البطولات التي تقام على مستوى العالم.

وأوضح «ننتظر من المشاركين في النسخة الجديدة تقديم لوحة جديدة مليئة بالتميز الفني والتنافس بروح رياضية عالية».

مسلم العامري: احتفالية كبيرة وفريدة

رحب مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالمشاركين في النسخة الـ 22 لبطولة كأس رئيس الدولة للقدرة، وقال: البطولة غالية على الجميع، وينتظرها الفرسان والفارسات والمدربون والملاك كل عام للمشاركة فيها والتنافس على لقبها الغالي بروح عالية مليئة بحب القيادة الرشيدة.

وتابع: في كل موسم نحتفل بهذه البطولة الغالية وتتشرف قرية الإمارات العالمية بالوثبة بتنظيمها واستضافتها، والتي ظلت تشهد مشاركة كبيرة ونجاحات فنية وتنظيمية ولوجستية متميزة، وقد أكمل فريق العمل بالقرية التجهيزات كافة لإخراج البطولة في أبهى صورة من خلال توفير كل ما يحتاجه كل مشارك وفق أعلى درجات الجودة والترتيب، فقد ظل الفريق في حالة عمل مستمر، وسيظل يعمل بكل جد واجتهاد خلال فعاليات البطولة لأجل الوصول بالحدث إلى شاطئ النجاح المأمول.

وأضاف: تقام البطولة هذا العام وسط تداعيات جائحة كورونا، وقد تم وضع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لأجل سلامة الجميع، وقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً من المشاركين في كل السباقات التي أقيمت منذ بداية الموسم، والذي بلا شك سيتواصل في سباق اليوم وفي كل التحديات المقبلة التي ستنظمها وتستضيفها القرية فيما تبقى من سباقات في الموسم لوعي الجميع العالي في الالتزام ببروتوكول الصحة الصادر من الجهات المسؤولة والخاص بعودة النشاط ومكافحة الجائحة.

الحضرمي: القرية جاهزة

أكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة جاهزية القرية لتنظيم واستضافة سباق كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الترتيبات للحدث الكبير بدأت مبكراً، وتم التنسيق بين فريق العمل وكافة الجهات المشاركة لتوظيف مرافق القرية، بما يخدم تقديم سباق مميز في جوانبه كافة.

وقال: فريق العمل أعطى كل وقته وجهده لتجهيز القرية لوجستياً وفنياً، وبما يتوافق مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، منذ وقت مبكر لتسهيل مهمة المشاركين في الحدث الكبير.

وأضاف: كأس رئيس الدولة بطولة غالية على الجميع، ويعمل كل المشاركين فيها من أجل إنجاحها وإخراجها بأفضل صورة من خلال التجاوب الإيجابي مع اللجان العاملة، ويعلم الجميع أن هذه النسخة تقام في ظروف خاصة واستثنائية، لذا جاء العمل مضاعفاً في تهيأت مرافق القرية، وبما يتوافق مع هذا الظرف الطارئ.

ليلى عبدالرضا حاملة لقب النسخة الماضية (من المصدر)

اللقب 21 من نصيب ليلى

تحمل الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا لقب النسخة الماضية، لتصبح أول فارسة إماراتية تحقق هذا اللقب وتكسر سيطرة الفرسان عليه لأكثر من عشرين عاماً، بعد أن قدمت أداء رائعاً على صهوة الجواد «جيج ماليبو» لإسطبلات الوثبة، وقطعت المسافة الإجمالية للسباق في 6:03:21 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 26.42 كلم في الساعة.

وحلت في المركز الثاني زميلتها الفارسة ماسة عدنان على صهوة الجواد «ابو بيرسك»، قاطعة المسافة في زمن بلغ 6:03:22 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «فولكين فيولي» لإسطبلات «F3» بزمن بلغ 6:06:24 ساعات.

لقب الفرق لـ«الوثبة»

حصل فرسان إسطبلات الوثبة على لقب النسخة الـ 21 لكأس رئيس الدولة للفرق، بعد أن أحرزوا المركز الأول بواسطة الفريق الذي ضم الفرسان، بطلة الفردي ليلى بعد العزيز الرضا، والوصيفة ماسة عدنان، وراشد حمود الجنيبي صاحب المركز السادس، وسجل الثلاثي مجتمعين أقل زمناً بلغ 18:16:20 ساعة.



