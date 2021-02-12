47 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخب المبارزة

علي معالي (دبي)

تم اختيار 47 لاعباً ولاعبة لدخول تدريبات منتخب المبارزة لكافة فئات المراحل السنية، سواء العمومي أو الناشئين والناشئات، استعداداً للبطولات المقبلة، وذلك بحسب جدول تدريبي وضعه الاتحاد، بعد قرار عودة النشاط، وفقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية المعتمد.

وحدد اتحاد اللعبة أماكن التدريب في عدة أماكن وهي نادي الفجيرة ونادي بيني ياس ومركز الحيرة، وهو المقر المعتمد حاليا لتدريبات المنتخب ونادي الشارقة للمرأة ونادي الشارقة، وتم الاستقرار على اختيار 19 لاعباً ولاعبة في سلاح الآيبيه، و17 لاعباً ولاعبة في سلاح الفلوريه، و11 لاعباً ولاعبة في سلاح السابر.

ويتولى تدريب هذه المجموعات المختلفة مجموعة من مدربينا أصحاب الكفاءات العالية تحت إشراف مدربي المنتخب الوطني، وهما أسامة عادل وأحمد موسى.

وفي سلاح الايبيه تم اختيار 13 لاعبة من أصل 19 تم اختيارهم للمنتخب من نادي الشارقة لرياضة المرأة، وهو ما يؤكد التفوق الكبير في هذا النوع من اللعبة في هذا النادي، ليس هذا فحسب، بل تم اختيار 7 لاعبات في سلاح الفلوريه، و3 لاعبات في سلاح السابر، ليصل إجمالي لاعبات نادي الشارقة للمرأة في صفوف منتخباتنا إلى 23 لاعبة، وهو أكبر عدد بين أنديتنا بصفوف المنتخب.

ويحل في المركز الثاني نادي الشارقة بوجود 10 لاعبين، بواقع لاعب في الآيبيه، 6 لاعبين في الفلوريه، و3 لاعبين في السابر، ومن الفجيرة 7 لاعبين بواقع 2 من الآيبيه، ولاعب في الفلوريه، و4 في السابر، و3 لاعبين من شباب الأهلي بواقع لاعبة في الآيبيه، و2 في الفلوريه.

واعتمد الاتحاد إجراءات صارمة قبل التدريب منها عدم دخول السائقين أو أولياء الأمور للصالة، وفحص كورونا كل 7 أيام، وعدم تقابل الفرق بين انتهاء تدريب وبداية تدريب آخر، بحيث لا يزيد العدد عن 20 لاعباً داخل الصالة.