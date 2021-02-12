فضية وبرونزية للإمارات في «قوى أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

حلقت الإمارات بفضية وبرونزية رمي الرمح، ودفع الجلة في اليوم الثاني لبطولة «مسبار الأمل» لـ«قوى أصحاب الهمم» الجائزة الكبرى «دبي 2021، حينما حصلت ثريا الزعابي على المركز الثاني في مسابقة رمي الرمح فتيات أف 34 فيما جاءت سارة السناني في المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة أف 33.

كما شهد اليوم الثاني تحطيم 3 أرقام عالمية وأفريقية عن طريق الفرنسية ماري في مسابقة الوثب الطويل تي 64» رقم عالمي جديد، فيما سجلت المغربية فوزية القصيوي رقماً أفريقياً جديداً في مسابقة دفع الجلة أف 33» فتيات، وسار ألبرت سيجالي من زيمبابوي على الطريق نفسه في مسابقة 1500 متر رجال تي 20.

وفازت ربا العمري من البحرين بفضية رمى القرص أف 55 فتيات، بينما حصدت مواطنتها أمل على المركز الثالث وبرونزية دفع الجلة أف 54» فتيات.

جدير بالذكر أنه يتم تتويج الفائزين بالمراكز الثالث الأولى افتراضياً في ظل الإجراءات الوقائية.

ويٌسدل الستار على البطولة مساء اليوم. بعد منافسات قوية بين الأبطال من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

وأعربت بطلتنا البارالمبية سارة السناني عن فخرها بالتنظيم الرائع للبطولة مبينة أن حصولها على المركز الثالث في ظل تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم يعد مكسباً بعد تحقيقها رقماً شخصياً جديداً، وخاصة أنها حجزت مقعدها في دورة الألعاب البارالمبية المرتقبة بطوكيو.

وقالت: أبطال «أصحاب الهمم» على قدر التحدي دائماً من أجل تكرار مشهد النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة حتى يرسم كل منتسب لها صورة طيبة عن اللعبة التي ينتمي إليها في المحافل القارية والدولية.